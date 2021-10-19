Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:38 Son Güncelleme: 19.10.2021 23:39

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

19 Ekim Salı akşamı TV 8 ekranlarına gelen MasterChef son bölümde yarışmacılar birbirinden farklı lezzetler yaparak jüri üyelerine tabaklarını sundular. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kıyasıya mücadele yaşanırken “MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna da yanıt aranıyor. Sütlü tatlılar konulu dokunulmazlık yarışı sonrası MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adaylarını çıkaracak. Sütlü tatlıların yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler aynı zamanda eleme adaylarının kim olduğunu da öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı ise Mert olmuştu. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 7 farklı tatlı ile düello gerçekleştirdi. Oyunda verilen tatlılar ise; kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, crema caramel, fırın sütlaç, trileçe oldu. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan iki eleme adayı çıkarılacak. Mavi takım yarışmacıları eleme turunda Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız'ı başarılı şekilde yapmaya gayret etti. Dokunulmazlığı alan isim de Araz oldu.

19 EKİM MASTERCHE ELEME ADAYLARI

Yarışmanın ilk eleme adayı Rabia oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika... Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler: "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçiliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama
Özdemir Bayraktar'a veda... Bu karenin sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA