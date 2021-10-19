MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adaylarını çıkaracak. Sütlü tatlıların yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler aynı zamanda eleme adaylarının kim olduğunu da öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı ise Mert olmuştu. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar 7 farklı tatlı ile düello gerçekleştirdi. Oyunda verilen tatlılar ise; kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, crema caramel, fırın sütlaç, trileçe oldu. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan iki eleme adayı çıkarılacak. Mavi takım yarışmacıları eleme turunda Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız'ı başarılı şekilde yapmaya gayret etti. Dokunulmazlığı alan isim de Araz oldu.
19 EKİM MASTERCHE ELEME ADAYLARI
Yarışmanın ilk eleme adayı Rabia oldu.