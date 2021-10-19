MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adaylarını çıkaracak. Sütlü tatlıların yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler aynı zamanda eleme adaylarının kim olduğunu da öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı ise Mert olmuştu. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?