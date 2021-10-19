Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:59

Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 43.bölüm ile 19 Ekim tarihinde izleyicisi ile buluşuyor. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır. Öte yandan; Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır. Bu başlık altından; Masumlar Apartmanı Masumlar Apartmanı 43.bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm izleme linki ve özeti.

"Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Masumlar Apartmanı 19 Ekim 2021 tarihinde ekrana gelen bölümde; Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. İşte Masumlar Apartmanı izleme linki ve özeti.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (43.BÖLÜM)

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

MASUMLAR APARTMANI 43.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika... Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler: "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Özdemir Bayraktar'a veda... Bu karenin sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Polisi, metrelerce sürüklemişti... Bülent Sadıkoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı! "Aslında ben çok beyefendi bir insanım"
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçiliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA