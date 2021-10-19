"Masumlar Apartmanı 43.bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Masumlar Apartmanı 19 Ekim 2021 tarihinde ekrana gelen bölümde; Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. İşte Masumlar Apartmanı izleme linki ve özeti.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (43.BÖLÜM)
Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.
Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.
Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.
https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani