Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Han’ın nişanlısı Ceylan’ı hangi oyuncu canlandıracak?

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.