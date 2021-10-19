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Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:39

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Han'ın nişanlısı Ceylan'ı hangi oyuncu canlandıracak?

Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Han’ın nişanlısı Ceylan’ı hangi oyuncu canlandıracak?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümlerde gündeme gelen Ceylan karakteri merakla bekleniyor. Henüz yüzü görülmemiş olan gizemli karakterin Özgü Namal tarafından canlandırılacağı iddiaları bulunurken henüz konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada ise “Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapımın bu haftaki bölümünde Han’ın bu karakteri gözetlediği anlar da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? İşte tüm detaylar...

Masumlar Apartmanı Ceylan karakteri son dönemde dizinin izleyenleri tarafından gündem olmaya devam ediyor. Han'ın eski nişanlısı olduğu bilinen bu karakterin yayınlanacak bu bölümde de konuşulması hatta Han tarafından gözetlenmesi nedeniyle programın seyircileri "Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini canlandıracak olan oyuncunun bu akşam yayınlanan bölümle belli olması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?

Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.

Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.

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Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne, kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Han'ın nişanlısı Ceylan'ı hangi oyuncu canlandıracak?
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