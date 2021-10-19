BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1.1 Genel Şartlar



-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretimdüzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.



-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlarıtaşımak.



-Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.



-Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.



-Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.



-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.



-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

1.2 Özel Şartlar



a) Sözleşmeli Fizyoterapist



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisansprogramlarından mezun olmak.



b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)



-Lisans düzeyinde;



Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek veİçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.



-Ön Lisans düzeyinde;



Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi veMutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birindenmezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alansertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.



-Ortaöğretim düzeyinde;



Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi birortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birinesahip olduğunu belgelendirmek.