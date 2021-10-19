94.ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de! ÖGG sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

17 Ekim Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası, katılımcıların gündeminde ÖGG sınav sonuçları yer alıyor. Bu kapsamda adaylar "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.