94.ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM’de! ÖGG sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

17 Ekim Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonrası, katılımcıların gündeminde ÖGG sınav sonuçları yer alıyor. Bu kapsamda adaylar "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI (ÖGG) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG) SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
94. ÖGG SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilecek.