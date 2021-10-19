METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

Genellikle Orionids olarak kısaltılan Orionids meteor yağmuru , Halley Kuyruklu Yıldızı ile ilişkilendirilen en üretken meteor yağmurudur . Orionidler, geliyor gibi göründükleri, radyan olarak adlandırılan nokta Orion takımyıldızında yer aldığı için sözdedir , ancak gökyüzünün geniş bir alanı üzerinde görülebilirler. Orionids, Ekim ayı sonlarında yaklaşık bir hafta süren yıllık bir meteor yağmurudur. Bazı yıllarda meteorlar saatte 50-70 oranında meydana gelebilir.