Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? (18 Ekim 2021)

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. "Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Birbirinden iddialı dizi, film ve programlar yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Medya gündeminin yakından takipçileri bu noktada sıralamada zirvenin bu haftaki sahibini merak ediyor. İşte 18 Ekim dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'
22.30 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
00.15 Yalancılar ve Mumları 'Dizi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
22.30 Kocan Kadar Konuş 'Türk Filmi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.15 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
00.15 Yerli Dizi'
02.50 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye 2021