Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? (18 Ekim 2021)

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. "Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Birbirinden iddialı dizi, film ve programlar yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Medya gündeminin yakından takipçileri bu noktada sıralamada zirvenin bu haftaki sahibini merak ediyor. İşte 18 Ekim dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...