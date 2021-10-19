Ruben Amorim'den Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Bir şey iki kere oluyorsa..."

Beşiktaş'ın kendilerine göre kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Amorim, "Tecrübe eksiğimiz var. Rakip 90. dakikada da ikinci golü bulsaydı dönüş yapabilirlerdi. 4-1'lik skordan sonra galibiyetten emin oldum." ifadelerini kullandı.

Korner atışından buldukları gollerle ilgili soruyu yanıtlayan Amorim, "İki golü aynı şekilde attık. Hatta aynı şekilde bir de penaltı kazandık. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, iki kere oluyorsa üzerinde çalışılmış demektir." değerlendirmesinde bulundu.