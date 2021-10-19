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Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:25

Ruben Amorim'den Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Bir şey iki kere oluyorsa..."

AA
Ruben Amorim’den Beşiktaş galibiyeti yorumu! Bir şey iki kere oluyorsa...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, "İlk 15 dakika Beşiktaş oyuna güçlü başladı, topu bize vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamikleri değişti" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kuran Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, attıkları ilk golle oyunun gidişatını lehlerine çevirdiklerini söyledi.

Amorim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "İlk 15 dakika Beşiktaş oyuna güçlü başladı, topu bize vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamikleri değişti. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. Rakibin ilk yarıda iptal edilen golü önemliydi. İkinci yarıya da iyi savunma yaparak başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kendilerine göre kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Amorim, "Tecrübe eksiğimiz var. Rakip 90. dakikada da ikinci golü bulsaydı dönüş yapabilirlerdi. 4-1'lik skordan sonra galibiyetten emin oldum." ifadelerini kullandı.

Korner atışından buldukları gollerle ilgili soruyu yanıtlayan Amorim, "İki golü aynı şekilde attık. Hatta aynı şekilde bir de penaltı kazandık. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, iki kere oluyorsa üzerinde çalışılmış demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki gol atan Sebastian Coates ise ekip olarak iyi oynadıklarını belirterek, "Önemli galibiyet aldık, mutluyuz. İdmanlarda kanat organizasyonlarını da çalışıyoruz. Kornerleri çok çalışıyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor. Bugün oldu, kalitemizi gösterdik." diye konuştu.

Vodafone Park'taki atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan Coates, "Taraftarların baskı yapacağını biliyorduk, buna iyi tepki verdik." ifadelerini kullandı.

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Ruben Amorim'den Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Bir şey iki kere oluyorsa..."
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