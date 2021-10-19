Şansalan kenetlenmesi

Başkan Ali Koç’un çağrısı ile havalimanına akın eden binin üzerindeki sarı-lacivertli taraftar, hakem Ali Şansalan’a tepki gösterip, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu
HER TEPKİDE ORTAK HAREKET
Fenerbahçe camiası, hakem Ali Şansalan'ın Trabzon deplasmanındaki yönetimi sayesinde kenetlendi. Maç sonunda Başkan Ali Koç'un çağrısına uyan taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Gece yarısı olmasına rağmen binin üzerinde taraftar takımı karşıladı. Yönetim, bundan böyle vereceğiher tepkide taraftarıyla birlikte hareketedecek.
ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Başkan Ali Koç havalimanında taraftara seslenirken, "Bıçak kemiğe dayandı. Fenerbahçe kendihaklarını kendi korumaya mahkum edildiğindekarşılığını vermiştir. Sizden ricam bu hafta içinde bizden gelecek önerileri yakından takip edin, yakın zamanda yeniden toplanmamız gerekecek. Artık bize yapılan haksızlıklarıyapanların yanına bırakmayacağız,bir bedeli olacak" dedi.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Kaptan Mesut Özil taraftarlara teşekkür ederek, "Çoküzgünüz ama şuna inanıyorumperşembe günü elimizdengeleni yaparak Avrupa'da maçımızıkazanacağız. Siz arkamızdaolduğunuz sürece bu takımbu sene şampiyon olacaktır" diye konuştu. Kaleci Altay ise "Şampiyonluğa ne kadar aç veistekli olduğunuzun bilincindeyiz.Maç için özür dilerizama sonu şampiyonlukla bitecek" açıklamasını yaptı.