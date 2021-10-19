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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Şansalan kenetlenmesi

VOLKAN DEMİR
Şansalan kenetlenmesi

Başkan Ali Koç’un çağrısı ile havalimanına akın eden binin üzerindeki sarı-lacivertli taraftar, hakem Ali Şansalan’a tepki gösterip, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu

HER TEPKİDE ORTAK HAREKET
Fenerbahçe camiası, hakem Ali Şansalan'ın Trabzon deplasmanındaki yönetimi sayesinde kenetlendi. Maç sonunda Başkan Ali Koç'un çağrısına uyan taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Gece yarısı olmasına rağmen binin üzerinde taraftar takımı karşıladı. Yönetim, bundan böyle vereceği her tepkide taraftarıyla birlikte hareket edecek.

ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Başkan Ali Koç havalimanında taraftara seslenirken, "Bıçak kemiğe dayandı. Fenerbahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiğinde karşılığını vermiştir. Sizden ricam bu hafta içinde bizden gelecek önerileri yakından takip edin, yakın zamanda yeniden toplanmamız gerekecek. Artık bize yapılan haksızlıkları yapanların yanına bırakmayacağız, bir bedeli olacak" dedi.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Kaptan Mesut Özil taraftarlara teşekkür ederek, "Çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü elimizden geleni yaparak Avrupa'da maçımızı kazanacağız. Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır" diye konuştu. Kaleci Altay ise "Şampiyonluğa ne kadar aç ve istekli olduğunuzun bilincindeyiz. Maç için özür dileriz ama sonu şampiyonlukla bitecek" açıklamasını yaptı.

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