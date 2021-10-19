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Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:58

Sergen Yalçın: Bunu bilsem başka bir iş yapardım

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın: Bunu bilsem başka bir iş yapardım

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. "Hücumu düşünüyoruz" diyen Yalçın, "Beşiktaş iyi oynayacak mı" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Tabii ki iyi oynamak, mücadele etmek istiyoruz ama bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, felsefelerinden ödün vermeden oynayacaklarını söyledi. Özellikle iç sahada daha fazla hücum düşündüklerinin altını çizen Yalçın, "İç sahada kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynuyoruz. Hücum düşünüyoruz. Dortmund maçında da önde oynadık ve riskler alan bir Beşiktaş vardı. İyi oynayan, savaşan ve kazanan bir Beşiktaş istiyoruz. Şampiyonlar Ligi zor bir seviye" dedi.

LİGİN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ
Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçı kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tek düşüncemiz 3 puan. Avrupa'da kazanmak istiyorsak ligimizdeki istatistiklerin üzerine çıkmalıyız" ifadelerini kullanırken, "Beşiktaş iyi oynayacak mı" sorusuna ise gülerek şu yanıtı verdi: "Bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. Tabii ki iyi oynamak, mücadele etmek, kazanmak istiyoruz ama bunları önceden öngöremem."

DEVLER LİGİ'NDE 47. SINAV
Avrupa kupalarındaki 227. maçına çıkacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 47. sınavını verecek. Devler Ligi'nde 13 galibiyet alan siyah-beyazlılar 24 maçtan ise yenik ayrıldı.

KANATTAN VURACAKLAR
Portekiz kulübünün maçlarının analizini yardımcı antrenör Murat Kaytaz yaparken teknik heyet de oyuncularına detaylı raporlara göre hazırlıklarını yaptırdı. Sporting'in savunmadaki etkili oyununun altı çizilen analizler sonrasında bu etkiyi kırmak adına Pjanic-Alex ikilisi beraber kullanılacak.

Merkezde takımı yönetecek olan Pjanic'e kanatlarda ise Ghezzal ve Larin destek olacak. Sergen Yalçın, planlarını tamamen hücum üzerine yaparken tüm takıma da bunu aşıladı.

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Sergen Yalçın: Bunu bilsem başka bir iş yapardım
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