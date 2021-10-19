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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:43 Son Güncelleme: 19.10.2021 15:54

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sporting Lizbon ve Galatasaray derbisi sözleri!

Son dakika: Ahmet Nur Çebi’den Sporting Lizbon ve Galatasaray derbisi sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. A Spor'un sorularını yanıtlayan Çebi, Portekiz ekibi karşısında galip gelmek istediklerini ifade etti. Çebi, "İddialı olabilmemiz için Sporting'i yenmemeiz gerekiyor. Geride kalan iki maçta sakatlıklara rağmen iyi bir oyun sergiledik." şeklinde konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun üçüncü maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçını kaybeden iki takımın müsabakasında kaybeden tarafın Devler Ligi'ndeki şansı çok azalacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un sorularını yanıtladı.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Şampiyonlar Ligi kuvvetli bir lig, takımlar çok güçlü. İddialı olabilmemiz için Sporting'i yenmemeiz gerekiyor. Geride kalan iki maçta sakatlıklara rağmen iyi bir oyun sergiledik. Özellikle Ajax maçında genç çocuklarımınız gösterdiği performans Beşiktaşımızın geleceği açısından beni ümitlendirdi.

Avrupa'daki tribün olaylarından dolayı çok büyük cezalar aldık. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize faydası yok. Taşkınlık kısmını çözmemiz lazım. Hem karşı kulüpler zararlarını bizden temin etti hem de UEFA'dan ceza yedik.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA AŞI ÇAĞRISI

Sağlık bakanımızın da söylediği gibi aşı işini çözmemiz gerekiyor. Aşı karşıtlığına ben de karşıyım. Sağlığımız, çocuklarımızın geleceği için aşı olmamız gerekiyor. Avrupa'da iyi durumda, tüm statlarda sınırlama kalkmış durumda. Ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğumuz bu dönemde taraftarlarımızın aşılarını olarak tribünlere gelmelerini bekliyoruz.

BAŞAKŞEHİR MAÇI

Başakşehir maçında sakat oyuncularımız çok uzun süre sonra sahalara döndü. Adaptasyon süreci nedeniyle başarılı olamadılar. Umarım bu maçta bunu aşarız.

TRANSFERLER HER ŞEYİ ÇÖZMÜYOR

Batshuayi ve Pjanic, ikisi de çok kıymetli oyuncular. Transferler her şeyi çözmüyor. Tek başına futbolcularla başarı gelmiyor. Sorunları ortadan kaldıran yönetim ve teknik heyetle başarı geliyor. Başarının da başarısızlığın da sahipleri tek kişi değildir.

GALATASARAY DERBİSİ SÖZLERİ

Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Galatasaray kadar diğer takımlar da önemli.

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Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sporting Lizbon ve Galatasaray derbisi sözleri!
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