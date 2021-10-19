Avrupa'daki tribün olaylarından dolayı çok büyük cezalar aldık. Taraftarımızın bu şekilde devam etmesinin bize faydası yok. Taşkınlık kısmını çözmemiz lazım. Hem karşı kulüpler zararlarını bizden temin etti hem de UEFA'dan ceza yedik.