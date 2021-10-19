Son dakika: Beşiktaş galibiyet için Avrupa sahnesinde! Rakip puansız Sporting...

"ÜLKEMİZİ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Sporting maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, kazanmak istedikleri ifade etti.

Yalçın'ın karşılaşma öncesindeki görüşleri şöyle: "Bu kulvarda oynamak kolay değil. Ciddi maçlar oynuyoruz. Büyük sıkıntılar yaşadık, bu kadar ciddi sakatlıklar beklemiyorduk. Oyuncularımız dönüyor yavaş yavaş. Bugün 3 puan alırsak hem ülkemizi hem de camiamızı mutlu ederiz. Bugün zemin çok güzel. Uzun süre maç oynanmayınca zemin düzeltilmiş, bir ara kötüydü. Umarım zemini görünce oyuncularımızın iştahı açılır ve iyi oynarlar."