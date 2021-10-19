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Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:40 Son Güncelleme: 19.10.2021 08:45

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in sırrı ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da son 2 maçta 3 gol atan Mostafa Mohamed'ın sırrı ortaya çıktı. Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı takımda yapılan testlerde de takımın en iyisi oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi.

Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika sahada kalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ
Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor.

Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.

'GOLLERİM DEVAM EDECEK'
Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum.

Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.

'MUSLERA'YI KAZANDIK'
Bu arada 1-0 kazanılan Konyaspor karşılaşmasında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalmayan Galatasaray teknik heyetinin tesellisi Fernando Muslera'nın performansı oldu.

Özel bir organizasyonla Güney Amerika'dan İstanbul'a getirilen, hem kızının doğum gününe yetişen hem Konyaspor maçı öncesinde bir gün dinlenme fırsatı yakalayan Muslera, Serdar Gürler'in şutunu kurtararak galibiyeti getirdi.

Sarı-kırmızılı teknik heyette maçın ardından "Muslera'yı kazandık" görüşü ağır basarken, 35 yaşındaki deneyimli kaleci Süper Lig'de 7 hafta sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

BOEY PLANI HAZIR
Öte yandan Marsilya maçında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey tamamen iyileşti.

Lokomotiv Moskova deplasmanına götürülecek Fransız sağ bek, Rusya'da oyuna ikinci yarıda girecek.

Sacha Boey, pazartesi günkü Beşiktaş derbisine ise ilk 11'de başlayacak.

FLORYA'DA DURAN TOP ALARMI
Galatasaray sezon başından bu yana oynadığı 17 resmi maçta kullandığı 101 köşe atışından gol bulamadı. Duran toplara çözüm arayan teknik heyet, Florya'daki antrenmanlarda ekstra duran top ve korner çalışması yaptıracak.

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Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı
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