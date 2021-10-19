18 Ekim korona tablosu, güncel olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanıyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan Covid-19 tablosuna göre, ülke geneli verileri belli olurken milyonlarca kişi "Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; 18 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 18 Ekim korona tablosu son dakika gelişmeleri.