Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:57 Son Güncelleme: 19.10.2021 07:57

SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!

SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!

Son dakika! Günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasından düzenli ve güncel olarak yayınlanıyor. Tabloda; test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı gibi veriler yer alırken açıklanan son tabloya göre (17 Ekim 2021) vaka sayısı 24 bin 114 olurken vefat sayısı ise 186 olarak açıklandı. İyileşen sayısı ise 24 bin 403 olarak belirtildi. Bu kapsamda; bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı. İşte 18 Ekim korona tablosu son durum ve son dakika bilgileri.

18 Ekim korona tablosu, güncel olarak Sağlık Bakanlığı sitesinden yayınlanıyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan Covid-19 tablosuna göre, ülke geneli verileri belli olurken milyonlarca kişi "Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Ekim korona tablosu belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; 18 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 18 Ekim korona tablosu son dakika gelişmeleri.

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

17 EKİM CORONA TABLOSU

Son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

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SON DAKİKA | Koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 18 Ekim korona tablosu ile vefat, iyileşen ve vaka sayısı verileri!
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