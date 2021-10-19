TFF: Lince dönüştürmeyin

"FEDERASYONUMUZ, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir.Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur.Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulanKulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu olmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir."