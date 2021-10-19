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Giriş Tarihi: 19.10.2021

TFF: Lince dönüştürmeyin

TFF: Lince dönüştürmeyin

Fenerbahçe’nin, hakem Ali Şansalan’ın Trabzonspor maçındaki yönetimi için gösterdiği tepkinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hakem açıklaması geldi. İşte öne çıkan o ifadeler ve yapılan sağduyu çağrısı

"FEDERASYONUMUZ, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir. Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kaldı ki Türk hakemliği değerini, özellikle son yıllarda FIFA ve UEFA nezdinde maksimum sayıda hakemle maksimum sayıda maç alarak ispat etmiş ve Avrupa'da belli bir yer edinmiştir. Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskı kültürü kitlesel lince dönüşmekte, bundan da en fazla zararı Türk futbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu olmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir."

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TFF: Lince dönüştürmeyin
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