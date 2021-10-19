TFF: Lince dönüştürmeyin

"FEDERASYONUMUZ, hakemlerimizin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkânlarını seferber etmekte, onların başarısı için çaba göstermektedir. Türk hakemliğininsorunları olabilir, bunlara ortakpaydada çözüm aranabilir ancakonların saygınlığının korunmasıve söylemlerde daha dikkatliolunması şarttır. Hakemlik kurumu Türk futbolu için önemli bir kurumdur. Kaldı ki Türk hakemliğideğerini, özellikle son yıllardaFIFA ve UEFA nezdinde maksimumsayıda hakemle maksimumsayıda maç alarak ispat etmiş veAvrupa'da belli bir yer edinmiştir. Şu bilinmelidir ki hakemlerimiz üzerinde oluşturulan baskıkültürü kitlesel lince dönüşmekte,bundan da en fazla zararı Türkfutbolu ve ülkemiz görmektedir. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu olmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir."