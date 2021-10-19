Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 20 Ekim 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Ekim 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY KOÇ BURCUNDA (2021)" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yeni başlangıçlar ile merhaba diyeceğin bir güne adım atıyorsun. Bugün burcunda meydana gelecek olan Dolunay, aile ilişkilerini öne çıkarabilir. İlk defa duyacağın konular seni şaşkına çevirebilir.
Boğa: Seni yoran, odağını sürekli olarak dağıtan konular bugün itibariyle sona eriyor. Çünkü Merkür'ün hava burcundaki geri hareketi bitiyor. Duygusal anlamdaki yıpranmalarını bir kenara bırakıyorsun.
İkizler: Yaşam alanını daha modern bir hale getirmek isteyeceksin. İnternet üzerindeki alternatifleri de araştırabilirsin. Yakın bir arkadaşınla fikir ayrılığına düşüp, ufak çatışmalar yaşayabilirsin.
Yengeç: Çıkmazda olduğunu düşündüğün konularda, kendi kendine kuruntu yaptığını fark edeceksin. Ev yaşamında birtakım değişiklikler yapmak için harekete geçmek isteyebilirsin.
Aslan: İletişim konusunda yaşayacağın aksilikler sabrını taşırsa da ani çıkışlar yapmaktan kaçınmaya özen göstereceksin. Sorumluluklarını gerçekleştirmek için daha fazla gayret göstermen gerektiğini düşünebilirsin.
Başak: Kendini maddi anlamda rahatlatmak için sorunlarına yönelebilir, kendine yeni iş ortaklıkları yaratmak isteyebilirsin. Şartlar ve en önemlisi senin için önem taşıyan insanların desteğini hissedeceksin.
Terazi: Çevrendeki kişilerin hırslı tavırları, seni düşünceler içerisine sokabilir. Burcunda devam eden Merkür Retro'su bugün sona eriyor. Evlilik hazırlığı yapıyorsan hızlı kararlar almak durumunda kalabilirsin.
Akrep: Bugün karmaşık duygulardan arınıp dikkatini yapmak istediğin işlere yöneltmek isteyeceksin. İş yoğunluğun artmış olsa da günü oldukça kolay atlatacağını fark edeceksin.
Yay: Kariyerinle ilgili gelişmeler bugün öne çıkıyor. Merkür Retro'su bugün itibariyle sona erdi. Maddi konularda uzun süredir beklediğin haber bugün bir telefon ile sana ulaşabilir.
Oğlak: Aile ile ilgili konular gündemine daha çok taşıyor. Bugün ateş burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yakın arkadaşlarından, onları ihmal ettiğine dair geri dönüşler alabilirsin.
Kova: Sosyal hayatın renkleniyor. İletişim gezegeni Merkür'ün geri hareketi bugün sona eriyor. Eğer ilişkin yoksa, aşk dolu bakışlara kayıtsız kalamayabilirsin.
Balık: Güne güzel haberlerle başlıyorsun. Hava burcundaki Merkür gerilemesi bugün bitiyor. Eğer yalnız bir Balık burcuysan, hoşlandığın kişiye karşı duygularını belli etmek isteyeceksin.
DOLUNAY KOÇ BURCUNDA (2021)
27 Detayına Dikkat!
Gökyüzünün şahsına münhasır gündeminde 27 derecenin önemi büyük. E doğal olarak Dolunay'ın da bu derecede gerçekleşiyor olması, bizleri kozmik puzzle içerisinde yolunu arayan bir seyyah yapar. 27 dereceyle gerçekleşen Dolunay, hislerimizdeki netliği ortaya çıkaracak olsa da muallak içinde kalan manevi kırılmaları da ortaya dökmeye geliyor. Kimse içinde tutmak istemediği bir şeyi bekletmeyecek. Bir anda yapılan konuşmalar, aniden bozulan anlaşmalar, uzun süreli ilişkilerin ceviz kabuğunu doldurmayan sebeplerle bitmesi, mesajlara görüldü yapmak, takipten çıkmak vb. detaylar, kimin ne kadar ileri gidebileceğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne serecek. Dolunay'ı yokuş aşağıya doğru freni tutmadan inen bir araç gibi düşünebilirsiniz.
Zodyak'ın İlk Burcundaki Dolunay Nelere "Acaba?" Dedirtecek
Dolunay Hangi Konuları Gündeme Getirecek
Dolunay farklı bir düzende olacağımızı işaret ediyor. Bu düzen hepimizi de yakından ilgilendiriyor. Hayatımızın merkezinde yer alan ilişkilerimiz, hayatımızdaki mücadeleler karşısında edindiğimiz tecrübeler sıkça karşımıza gelecek.
Başlayacak Döngünün Adı "İlişkilerin Dengesi" Olacak
Dolunay gerçekleşirken, gökyüzüne yalnızca ateş hâkim olmayacak. Her ne kadar Dolunay'a ev sahipliği yapan ilk burç Koç olsa da anın yükseleni de ateş olurken, gökyüzü de boş durmayacak. Koç burcunda gerçekleşen sonbahar ekinoksunun hemen ardından gerçekleşecek olan Ayın 27 derecedeki hali önümüzdeki 6 ayı işaret edecek. Dolunay ilk burçta meydana gelirken, başlatacağı döngünün adı da "ilişkilerin dengesi" olacak. Kendimizi koyduğumuz konumların arasında sıkıştığımız duygusal krizler, kendimizle olan mücadelemiz sırasındaki yorgunluğumuzu da gözler önüne serecek Dolunay. Bugüne kadar fark etmediğiniz özellikleriniz varsa gök kubbe bunları fark etmenizi de sağlayacak. Değişimden ve değişiklikten korkmayacak, üzerine gidemediğiniz korkularınızın üzerine kararlı adımlarla gideceksiniz.
Dolunay Eksiklerimizi Bize Gösterecek
Zodyak'ın ilk burcunda meydana gelecek olan Dolunay eksik kaldığımız noktaları da gözler önüne serecek. Hangi konuda neyi eksik görüyorsak karşımıza o konular daha sık gelmeye başlayacak. Kendi benliğimiz oluşturmamıza yardım edecek olan Ay'ın bu hareketi, kendimizi kısıtladığımız ve yargıladığımız konuların tam orta noktasına çekecek bizleri. Kısacası, ilginç bir Dolunay bizleri bekliyor.