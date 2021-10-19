Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM burs başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencilerine sunduğu burs imkanına ilişkin "2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. VGM burs başvurusu ne zaman ve nereden yapılır ve burs ücreti ne kadar? İşte VGM bursları hakkında merak edilenlerin yanıtı ve burs başvuru tarihleri.
VGM BURSU NE KADAR, BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.
Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.