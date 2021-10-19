Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM burs başvurusu ne zaman ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencilerine sunduğu burs imkanına ilişkin "2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yanıt arıyor. VGM burs başvurusu ne zaman ve nereden yapılır ve burs ücreti ne kadar? İşte VGM bursları hakkında merak edilenlerin yanıtı ve burs başvuru tarihleri.

VGM BURSU NE KADAR, BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.