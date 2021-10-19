YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS ek tercih sonuçları için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Bugün ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ve 140 puan alanlar tercihlerini 18 Ekim tarihine kadar tamamlayacak. Hal böyleyken "2021 YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçların açıklanacağı tarih için henüz net bir açıklama ise yapılmadı. İşte YKS 2. Ek Tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarının detayları...
YKS ek tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
Konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
YKS ek tercihler belli oldu. YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.