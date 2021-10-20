20 Ekim Çarşamba hava durumu ve güncel Meteoroloji uyarıları son dakika: Kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim Çarşamba hava tahmini ile bugün yurdun kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ülkemizde kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelen doğal afetler nedeniyle halkı önlem almaya davet etti. Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak sorusu cevap ararken, son dakika Meteoroloji uyarıları pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. İşte il il bugünkü hava durumu ile yağış beklentileri.

20 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken güney kesimlerde mevsim normallerinde bir hava sıcaklığı yaşanacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.