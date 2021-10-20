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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:40

20 Ekim Çarşamba hava durumu ve güncel Meteoroloji uyarıları son dakika: Kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

20 Ekim Çarşamba hava durumu ve güncel Meteoroloji uyarıları son dakika: Kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Havanın soğuması ve kuvvetli yağışların başlamasıyla birlikte pek çok vatandaş gerekli tedbirleri almak adına güncel hava durumu uyarıları hakkında araştırma yapıyor. Sabah saatlerinde 20 Ekim Çarşamba günlük hava durumu takibi için “bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugünkü son dakika Meteoroloji uyarıları arasında 7 ilde kuvvetli yağış beklentisi yer alıyor. İşte yurt genelinde hava durumu ve güncel uyarılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim Çarşamba hava tahmini ile bugün yurdun kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Ülkemizde kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelen doğal afetler nedeniyle halkı önlem almaya davet etti. Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak sorusu cevap ararken, son dakika Meteoroloji uyarıları pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. İşte il il bugünkü hava durumu ile yağış beklentileri.

20 EKİM ÇARŞAMBA BUGÜN HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken güney kesimlerde mevsim normallerinde bir hava sıcaklığı yaşanacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞAR MI?

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU 20 EKİM ÇARŞAMBA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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20 Ekim Çarşamba hava durumu ve güncel Meteoroloji uyarıları son dakika: Kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
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