29 Ekim resmi tatil mi, özel sektör tatil yapacak mı? Resmi Gazete kararları ile 29 Ekim tatili kaç gün olacak?

29 Ekim'le ilgili merak edilenler arasında "29 Ekim resmi tatil mi, özel sektör tatil yapacak mı?" gibi sorular yer alıyor. Bu tarihte okulların kapalı olup olmayacağı merak edilirken özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencileri de bayram tatili hakkında araştırmaları hızlandırdı. Vatandaşın aklındaki sorular Resmi Gazete'de yer alan bilgilerle yanıt buluyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, 29 Ekim tatili kaç gün olacak gibi soruların yanıtı ve konuya ilişkin diğer bilgiler haberimizde!

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ VE KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim, hafta sonu tatiliyle birleşecek. 29 Ekim tatili, 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 3 buçuk gün olacak.