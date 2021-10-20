Adana Demirspor’dan Kovid-19 aşılama kampanyasına destek

Adana İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halil Nacar, aşı kampanyasına destek veren mavi-lacivertli oyuncu ve yöneticilerle kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Adana, 2 doz aşılamada yüzde 70 oranını aşmış durumda. Takımımızın da desteğiyle bu oranı daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım" derken, Mavi-lacivertli oyuncular da "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz" yazılı dövizlerle Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyasına destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Nacar, ziyaret sonunda Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Rassoul'e "Sağlığımız için kolları sıvıyoruz, Kovid-19 aşınızı olunuz" yazılı tablo hediye etti.