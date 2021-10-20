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Giriş Tarihi: 21.10.2021 06:15

Altın fiyatları yükselişe geçti! 21 Ekim bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişe geçti! 21 Ekim bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü işlem günün altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından gözlemleniyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar 21 Ekim sabahında canlı altın fiyatları araştırmasına çıktı. Son olarak gram altın fiyatının 531 TL’den alıcı bulması piyasaları hareketlendirirken anlık ve canlı grafik sürekli değişiyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Kapalıçarşı'da canlı ve güncel altın fiyatları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kuyumcuya gitmeden önce anlık grafiği merak edenler altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İyi bir yatırım aracı olduğu için sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Son olarak çeyrek altın 854 TL iken, 22 ayar bilezik 478 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim 2021 bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 478,45

SATIŞ: 496,95

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.479,00

SATIŞ: 3.538,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 854,00

SATIŞ: 875,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 531,00

SATIŞ: 531,08

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.501,00

SATIŞ: 3.554,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları yükselişe geçti! 21 Ekim bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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