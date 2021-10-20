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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:07

AÖL sınav tarihleri 2021: MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri 2021: MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulama yapıyor. 20 Ekim bugün itibariyle sona eren AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri ardından gündemde açık lise sınavları ne zaman sorusunun yanıtı bulunuyor. 6 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında alınması planlanan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 20 Ekim'e uzatılmıştı. Peki MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri 2021

AÖL sınavları ile ilgili tarih bilgileri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 20 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu, kayıt yenileme süreci sona eriyor. Peki MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri 2021

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

KAYIT YENİLEME SONA ERİYOR!

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

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AÖL sınav tarihleri 2021: MEB AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
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