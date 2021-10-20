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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:23

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak, kaç TL artacak?

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak, kaç TL artacak?

2021’in son aylarını yaşarken bir yandan da asgari ücret zammı için bekleyişe geçildi. İşçilere verilebilecek en düşük maaşla ilgili olarak çeşitli iddialar son dönemde gündemdeki yerini aldı. Milyonlar bu kapsamda “Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Asgari Ücret zammı Tespit Komisyonu her yıl olduğu gibi bu sene de Aralık ayında toplanacak ve zam oranını belirleyecek.

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. 2021 yılının sonuna yaklaşırken gelecek sene için belirlenecek olan zam oranı vatandaşların merak konusu haline geliyor. Bu noktada ise "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yeni asgari ücret için birtakım iddialar ortaya atılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanmıştı. Bu yılki toplantının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak, kaç TL artacak?
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