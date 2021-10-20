Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Katalan ekibi Dinamo Kiev karşısında galip gelerek gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. Barcelona oynadığı ilk 3 maçta Bayern Münih ve Benfica'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olurken Dinamo Kiev ise Benfica ile 0-0 berabere Bayern Münih'e 5-0 mağlup olmuştu.