Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 13:34

Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, 3. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Devler ligindeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu haftayı da mağlubiyetle kapatarak henüz puan alamadı. Haftanın dikkat çeken maçlarından bir tanesi de Barcelona ile Dinamo Kiev arasında oynanacak. Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçını kaybederken Dinamo Kiev’in ise 1 puanı buluyor. İki ekibin 3 ve 4. Sırayı paylaştığı grupta ilk 2 sırada Bayern Münih ve Benfica yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Katalan ekibi Dinamo Kiev karşısında galip gelerek gruptaki ilk 3 puanını almak istiyor. Barcelona oynadığı ilk 3 maçta Bayern Münih ve Benfica'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olurken Dinamo Kiev ise Benfica ile 0-0 berabere Bayern Münih'e 5-0 mağlup olmuştu.

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Dynamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba saat 19.45'da oynanacak.

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dynamo Kiev maçı EXXEN'den yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA