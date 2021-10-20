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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 20.10.2021 14:49

Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Benfica ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Haftanın en çok merak edilen maçı Portekiz takımı Benfica ile Alman takımı Bayern Münih arasında düzenlenecek. Bu karşılaşma sporseverler tarafından Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusuyla araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte merak edilenlerin yanıtı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta karşılaşmaları son hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin gündeminde Bayern Münih ile Benfica'nın kıran kırana mücadelesi yer alırken, maçı canlı takip etmek isteyenler Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak diye araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maç kanalı ve yayın saati.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele EXXEN dijital platformundan naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

BENFİCA VE BAYERN MÜNİH PUAN DURUMU

Turnuvada E Grubu içerisinde yer alan Benfica ile Bayern Münih ise bugün karşı karşıya geliyor. İlk iki maçta da galibiyet alan Bayern Münih, Dinamo Kiev'i ve Barcelona'yı rahat geçmişti. Ev sahibi Benfica ise ilk 2 maçında 4 puan topladı. Grup liderliği için karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde Bayern Münih deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda liderliği büyük oranda garantileyecek.

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Benfica Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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