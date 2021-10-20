BENFİCA VE BAYERN MÜNİH PUAN DURUMU

Turnuvada E Grubu içerisinde yer alan Benfica ile Bayern Münih ise bugün karşı karşıya geliyor. İlk iki maçta da galibiyet alan Bayern Münih, Dinamo Kiev'i ve Barcelona'yı rahat geçmişti. Ev sahibi Benfica ise ilk 2 maçında 4 puan topladı. Grup liderliği için karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde Bayern Münih deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda liderliği büyük oranda garantileyecek.