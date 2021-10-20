Beşiktaşlı taraftarlar yuhalamıştı! N’Sakala’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde...

"UMUT VE RIDVAN ARTIK N'SAKALA'NIN ÖNÜNDE"

Sercan Dikme, "Ben bu opsiyonun devreye girmeyeceğini düşünmüyorum. Umut Meraş ve Rıdvan'ın daha fazla süre alacağı istihbaratı var" ifadelerini kullandı.