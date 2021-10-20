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Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:06 Son Güncelleme: 20.10.2021 18:22

Beşiktaşlı taraftarlar yuhalamıştı! N'Sakala'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde...

Beşiktaşlı taraftarlar yuhalamıştı! N’Sakala’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar, kötü performansları nedeniyle Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye tepki gtösterdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kongolu sol bek N'Sakala'nın sözleşmesinde dikkat çeken bir madde yer alıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. maçında sahasında Sporting'e 4-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadaki kötü performansı nedeniyle Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'ya her top geldiğinde tepki gösterdi.

TARAFTARLAR YUHALAMIŞTI!

Karşılaşmada 4. golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN MADDE!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki sol bekin sözleşmesinde dikkat çeken bir madde ortaya çıktı.

25 MAÇTA İLK 11'DE OYNARSA...

A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala'nın kontratında 25 maçta ilk 11 oynarsa sözleşmesi bir sene daha uzar maddesi var.

"UMUT VE RIDVAN ARTIK N'SAKALA'NIN ÖNÜNDE"

Sercan Dikme, "Ben bu opsiyonun devreye girmeyeceğini düşünmüyorum. Umut Meraş ve Rıdvan'ın daha fazla süre alacağı istihbaratı var" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan N'Sakala, geçen sezon Siyah-beyazlıların çifte kupa kazandı sezonda 35 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Kongolu sol bek, geçen sezonun başında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

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Beşiktaşlı taraftarlar yuhalamıştı! N'Sakala'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde...
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