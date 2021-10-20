Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM aktüel kataloğu 22 Ekim 2021 Cuma: Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM indirimli aktüel ürünler!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:01 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:01

BİM aktüel kataloğu 22 Ekim 2021 Cuma: Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM indirimli aktüel ürünler!

BİM aktüel kataloğu 22 Ekim 2021 Cuma: Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM indirimli aktüel ürünler!

Marketlerin indirimli günlerini takip eden pek çok vatandaş, 22 Ekim 2021 Cuma BİM aktüel kataloğu araştırması yapıyor. Alışveriş tutkunlarının yanıt aradığı “Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde?” sorusu aktüel ürünler kataloğu ile yanıt buluyor. BİM indirimli aktüel ürünler listesi haberimizde. İşte BİM marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünler!

Bu hafta BİM'de stant mikser, granit wok tava, şef bıçak seti, pürmüz, şef önlüğü gibi aşçılık malzemeleri satışa sunuluyor. Ayrıca kışa hazırlık için termal tayt, battaniye, fanlı ısıtıcı, oto kışlık bakım ürünleri, radyatör antifrizi ve benzeri ürünler de satışta olacak. Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde sorusuna yanıt veren 22 Ekim 2021 Cuma BİM aktüel kataloğu haberimizde. İşte BİM indirimli aktüel ürünler listesi!

22 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

İşte bu Cuma BİM marketlere gelecek ürünler:

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BİM aktüel kataloğu 22 Ekim 2021 Cuma: Bu hafta BİM’de neler var, hangi ürünler indirimde? BİM indirimli aktüel ürünler!
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