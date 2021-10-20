Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu futbolla kimseden korkmaz!
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Bu futbolla kimseden korkmaz!

UĞUR ÇEM
Bu futbolla kimseden korkmaz!

Alanya’da 6 maçta 14 puan toplayan Bülent Korkmaz, yeni gelen teknik adamlar arasındaki en iyi isim oldu

Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz, performansıyla takımın çehresini tamamen değiştirdi. Atan takımdan ayrılınca 13. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, Korkmaz'ın 6 maçtaki oynattığı futbolla adım adım 5 sıra yükselerek 7. basamağa kadar çıkmayı başardı. 52 yaşındaki Korkmaz, Süper Lig'de teknik direktör değişimi olarak en olumlu etki veren isimlerin başında geldi. 6 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan Alanyaspor, 4 galibiyet elde edip 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 14 puanı hanesine yazdıran Korkmaz, maç başı 2.33 puan ortalaması tuttururken, 12 gol atıp 5 de golü ağlarında gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu futbolla kimseden korkmaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA