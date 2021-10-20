Bu futbolla kimseden korkmaz!

Alanya’da 6 maçta 14 puan toplayan Bülent Korkmaz, yeni gelen teknik adamlar arasındaki en iyi isim oldu
Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelen Bülent Korkmaz, performansıyla takımın çehresini tamamen değiştirdi. Atan takımdan ayrılınca 13. sırada bulunan turuncu-yeşilliler, Korkmaz'ın 6maçtaki oynattığı futbolla adım adım 5sıra yükselerek 7. basamağa kadar çıkmayıbaşardı. 52 yaşındaki Korkmaz, Süper Lig'de teknik direktör değişimi olarak en olumlu etki veren isimlerin başında geldi. 6 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan Alanyaspor, 4 galibiyet elde edip 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 14 puanı hanesine yazdıran Korkmaz, maç başı 2.33puan ortalaması tuttururken, 12 gol atıp 5 de golü ağlarında gördü.