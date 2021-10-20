Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri

İOKBS NEDİR?

Öğrencilerin zihninde kendisinde yer bulan soru işaretlerinden biri İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konusu olmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak meraklarını gidermek amacı doğrultusunda araştırma içinde olan insanların sayısı oldukça yüksek durumdadır. Bu bağlamda İOKBS nedir sorusunun cevabı oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.

İOKBS ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci sınıflarında eğitim gören, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların eğitim görmekte olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek amacı doğrultusunda girmiş oldukları bir sınavdır. Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girebilmek için ilgili öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanmaktadır.