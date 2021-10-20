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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:33

Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri

Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri

Bursluluk parası Ekim ayı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Başarılı öğrencilere eğitim aldıkları süreçte maddi destek sağlamak amacıyla verilen bu ödenekle ilgili olarak son günlerde “Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere Ekim ayı itibarıyla ödemelerin yapılacağı biliniyordu. Buna göre; Bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Ekim ayı Bursluluk parası ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Başvuruları, 8 Şubat 2021 tarihinde başlayan sınava ilişkin sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve burs almaya hak kazanan adaylar bilgilendirilmişti. Hal böyleyken "Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk parası ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

BURSLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanan adaylara verilen öğrenci bursları, Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS NEDİR?
Öğrencilerin zihninde kendisinde yer bulan soru işaretlerinden biri İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konusu olmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak meraklarını gidermek amacı doğrultusunda araştırma içinde olan insanların sayısı oldukça yüksek durumdadır. Bu bağlamda İOKBS nedir sorusunun cevabı oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.

İOKBS ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci sınıflarında eğitim gören, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların eğitim görmekte olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek amacı doğrultusunda girmiş oldukları bir sınavdır. Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına girebilmek için ilgili öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanmaktadır.

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Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursluluk parası ödeme tarihleri
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