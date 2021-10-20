Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021 22.11.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.



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