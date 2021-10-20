Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:09

Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar belirlenen tarihler aralığında 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım pozisyonlarına başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu noktada adaylar şimdiden “Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan ilanda alımların toplamda 7 bin 800 kişilik olacağı ifade edildi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayımlanan ilana göre, 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım alınacağı duyuruldu. Hal böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar...

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Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru öişlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak

1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021 22.11.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl veya ilçe müftülüklerindeki sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

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Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
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