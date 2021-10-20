Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ye tuzak kuruluyor. Kurulan tuzak sonrası başından vurulduğu görülen İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak edilirken "EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı.
İLYAS ÖLDÜ MÜ?
EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video
EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER!
EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.