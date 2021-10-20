Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 22:57 Son Güncelleme: 20.10.2021 22:59

EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin hayranları yeni bölüme ait detayları öğrenmek istiyor. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas’ın başından vurulduğu anlar akıllara “EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?” sorularını getirdi. Peki; EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu? İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli'ye tuzak kuruluyor. Kurulan tuzak sonrası başından vurulduğu görülen İlyas'ın ölüp ölmeyeceği merak edilirken "EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor. Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video

EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER!

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.

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EDHO İlyas ölecek mi? EDHO yeni bölümde İlyas ölüyor mu, Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?
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