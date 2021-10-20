"NEWCASTLE BENDEN SONRA İKİNCİ KEZ SATILDI"

"Ülkemizde tüm takımlarla rakibiz ama Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın kazanmasını isterim. Kaybetmesinden mutsuz olurum. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı kültürü var. Ben daha çok yolun başındayım ama hedeflerim arasında Avrupa var."