Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'le çıktığı ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmiş ve Başakşehir teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlamıştı.
Gündeme yönelik flaş açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu Newcastle United'ın satılmasıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu.
"NEWCASTLE BENDEN SONRA İKİNCİ KEZ SATILDI"
"Ülkemizde tüm takımlarla rakibiz ama Avrupa'da oynayan tüm takımlarımızın kazanmasını isterim. Kaybetmesinden mutsuz olurum. Newcastle benden sonra ikinci kez satıldı. Oranın farklı kültürü var. Ben daha çok yolun başındayım ama hedeflerim arasında Avrupa var."
BELÖZOĞLU'NDAN NEWCASTLE İTİRAFI!
Emre Belözoğlu, Newcastle'ın satılmasının ardından flaş bir itirafta bulundu. Belözoğlu, "Orada oynamış oranın kültürünü iyi bilen birisi olarak bir Geordie'nin Newcastle United'ı satın almasını isterdim." dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması!
"BAŞAKŞEHİR'İN DERDİNE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIZ"
"Avrupa'da ülkemin bayrağını temsil etmek istiyorum. Özellikle bir lig söylemem doğru olmaz. Şu an biz Başakşehir'in derdine düşmüş durumdayız, dolayısıyla hedefimiz öncelikle Başakşehir'in başarısı."
"Dünya futbolunda artık her oyuncunun iki yönlü oynaması gerekiyor. Takımı daha yeni yeni tanıyorum. Zamanı geldiğinde düşüneceğimiz oyuncular olabilir. Onu da günü geldiğinde açıkça paylaşırız."
BELÖZOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI
"Transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutumuzla beraber değerlendirmelerde bulunacağız. Kadromuz geniş. Transferi oyuncu almak olarak görmemek lazım. Haberlerin çıkması doğal ama daha zamanımız var."
"ÇOK İYİ BİLDİĞİM BİR CAMİA"
"Başakşehir benim çok iyi bildiğim bir camia. Her teknik adamın çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Oyunsal olarak bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar oynadı takım Aykut Kocaman'la beraber. Takımdaki bu beraberliği sezona yaymak istiyoruz.