Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta var mı, başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:24

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta var mı, başlayacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta var mı, başlayacak mı?

Atv ekranlarının reyting rekormeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım Haziran ayından bu yana izleyenlerini kendine hasret bırakmıştı. Sevilen diziyle ilgili olarak son günlerde “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta var mı, başlayacak mı, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Atv'nin aksiyon dolu yapımı için milyonların heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Halen yeni bölüm fragmanını yayınlamayan dizinin ekranlara geri döneceği tarih de merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EDHO yeni sezon tarihi ile ilgili tüm gelişmeler....

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayının sonu veya Kasım ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak, EDHO yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gelecek hafta var mı, başlayacak mı?
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