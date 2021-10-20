Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fotokopi
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Fotokopi

YASEMİN YILDIRIM
Fotokopi

2015-16’da 9. haftayı 18 puan ve averajla 3. tamamlayan Portekizli, bu sezon 19 puan ve averajla 3. sırada. Gol sayısı düştü (14/13), yediği gol sayıs ıaynı (9)

Fenerbahçe yönetimi uzun süren arayışlar sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtmuş, Portekizli hoca, "Yarım kalan işi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak iki sezonun ilk 9 haftası karşılaştırıldığında arada büyük bir fark yok. 2015-16 sezonunda 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplamış, 22 puanlı lider Beşiktaş ve 18 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla 3. sırada yer almıştı. Pereira'nın Fenerbahçe'si 14 gol atmış, 7 gol yemişti. Kanarya ilk 9 haftada iki derbi oynamış, Beşiktaş'a 3-2 yenilirken G.Saray ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK SEZONUNU 2. SIRADA BİTİRMİŞTİ
Bu sezona bakıldığında Kanarya, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı, 9. haftayı 21 puanlı lider Trabzonspor'un ardından averajla 3. sırada tamamladı. Hatayspor artı 7 gol averajıyla F.Bahçe'yi geçti. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 13 gol atıp, 9 gol yedi. Pereira ilk döneminde 3, 4 ve 5. haftayı lider kapatmış, 13. haftada yeniden zirveye çıkmıştı. Ancak 14. haftada koltuğu verdiği Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar geçemeyip, 74 puanla liderin 5 puan gerisinde ikinci olmuştu. En yakın takipçisi 3. Konyaspor'a ise 8 puan fark atmıştı.

KOÇ, BİLECİK, ALTAY VE OSAYİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ
F.BAHÇE'YE Trabzonspor maçının faturası çıktı. Mücadelenin ardından hakem Ali Şansalan ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 36. madde uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Başkan Vekili Erol Bilecik de aynı şekilde sevk edilirken futbolculardan Bright Osayi-Samuel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki "hakareti" sebebiyle 41. maddeden disipline verildi. Altay Bayındır da "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle 36. maddeden sevk edildi. Kulüp de resmi siteden yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 36. maddeden disipline yollandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fotokopi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA