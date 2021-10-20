2015-16’da 9. haftayı 18 puan ve averajla 3. tamamlayan Portekizli, bu sezon 19 puan ve averajla 3. sırada. Gol sayısı düştü (14/13), yediği gol sayıs ıaynı (9)
Fenerbahçe yönetimi uzun süren arayışlar sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtmuş, Portekizli hoca, "Yarım kalan işitamamlamaya geldim" demişti. Ancak iki sezonun ilk 9 haftası karşılaştırıldığında arada büyük bir fark yok. 2015-16sezonunda 9 haftada 5 galibiyet,3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle18 puan toplamış, 22 puanlı lider Beşiktaş ve 18 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla 3. sırada yer almıştı. Pereira'nın Fenerbahçe'si 14 golatmış, 7 gol yemişti. Kanarya ilk 9 haftadaiki derbi oynamış, Beşiktaş'a 3-2 yenilirkenG.Saray ile 1-1 berabere kalmıştı.
İLK SEZONUNU 2. SIRADA BİTİRMİŞTİ
Bu sezona bakıldığında Kanarya, 6 galibiyet,1 beraberlik ve 2mağlubiyetle 19 puantopladı, 9. haftayı 21 puanlı lider Trabzonspor'un ardından averajla 3. sırada tamamladı. Hatayspor artı 7 gol averajıyla F.Bahçe'yi geçti. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 13 gol atıp, 9 gol yedi. Pereira ilk döneminde 3, 4 ve 5. haftayılider kapatmış, 13. haftadayeniden zirveye çıkmıştı.Ancak 14. haftada koltuğuverdiği Beşiktaş'ı sezon sonunakadar geçemeyip, 74 puanlaliderin 5 puan gerisindeikinci olmuştu. En yakın takipçisi 3. Konyaspor'a ise 8 puan fark atmıştı.
KOÇ, BİLECİK, ALTAY VE OSAYİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ F.BAHÇE'YE Trabzonspor maçının faturası çıktı. Mücadelenin ardından hakem Ali Şansalan ve MHK'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Sportmenliğe aykırıhareketleri" nedeniyle 36. maddeuyarınca PFDK'ya sevk edildi. Başkan Vekili Erol Bilecik de aynı şekilde sevk edilirken futbolculardan Bright Osayi-Samuel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki "hakareti"sebebiyle 41. maddeden disipline verildi. Altay Bayındır da "sportmenliğeaykırı hareketi" sebebiyle36. maddeden sevk edildi. Kulüp de resmi siteden yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 36. maddeden disipline yollandı.