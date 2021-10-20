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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:32

Galatasaray'a Eylül'de gelen Gustavo Assunçao, Ocak'ta gidiyor

Galatasaray’a Eylül’de gelen Gustavo Assunçao, Ocak’ta gidiyor

Galtasaray'da Fatih Terim’in beklentilerin çok altında kalan Gustavo Assunçao'nun gönderilmesi için yönetime rapor verdiği ve Gedson Fernandes için yeniden teklif yapılmasını istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da transferin son gününde büyük ümitlerle Portekiz'in Famaliçao takımından 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in 1'i ilk 11'de olmak üzere sadece 2 maçta forma şansı verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusuyla ilgili şok bir iddia kulislerde dolaşıyor.

KONYA ÖNÜNDE ÇOK ETKİSİZ KALDI
İddialara göre Terim son olarak Konyaspor önünde çok etkisiz kalan Assunçao'nun devre arasında gönderilmesini istiyor. Başarılı hocanın yönetimi bu konuda bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında... Terim'in özellikle Assunçao'nun fiziki yetersizliği nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın 21 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında mutlaka bir transfer yapılmasını istediği de belirlendi.

GEDSON OLMAZSA ELNENY GELEBİLİR
Alınan bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir. (Takvim)

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Galatasaray'a Eylül'de gelen Gustavo Assunçao, Ocak'ta gidiyor
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