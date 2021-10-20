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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Hatay’ın bir sırrı var: Erdoğan

Hatay’ın bir sırrı var: Erdoğan

İki yılda Akdeniz ekibini zirve yarışına sokan Ömer Erdoğan, performansıyla alkış topluyor

Geçen sezon ilk defa çıktığı Süper Lig'de Ömer Erdoğan liderliğinde büyük takımların korkulu rüyası olan Atakaş Hatayspor, bu sezon zirve yarışında boy gösteriyor. Boupendza, Akintola ve Aabid gibi kilit isimler ayrılsa da bordo-beyazlılar, geçen seneye göre daha da iyi durumda. İkinci sezonunu geçiren Erdoğan yönetiminde Hatayspor, 9 haftada 6 galibiyet ve 2 yenilgi ile 19 puan toplayıp, 21 puanlı lider Trabzon'u takibini sürdürdü. Geçen yılki 15 puanlık sezonunu da geride bırakmayı başardı. Kalesinde 7 gol gören Munir de Hatayspor'un zirve yürüyüşünde öne çıkarak ligin en az gol gören ismi oldu.

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Hatay’ın bir sırrı var: Erdoğan
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