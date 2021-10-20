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Giriş Tarihi: 21.10.2021 01:17 Son Güncelleme: 21.10.2021 01:17

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu, açıklama geldi mi?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu, açıklama geldi mi?

Gündeme yönelik önemli konuların istişare edildiği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. En son 11 Ekim tarihinde düzenlenen kritik toplantı sonrası “Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. Okulların son durumu, koronavirüs salgını, vaka sayıları, aşı çalışmaları gibi konuların istişare edildiği Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte bilgiler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, gündemin önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen kritik toplantının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Aşı çalışmaları, vaka sayıları, yüz yüze eğitim ve okullarda son durum, yeni önlem ve tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi önemli konular, kritik toplantı konuları arasında yer alıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu, açıklama geldi mi?
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