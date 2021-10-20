Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kuruluş Osman 67.bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 18:48

Kuruluş Osman 67.bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle!

Kuruluş Osman 67.bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle!

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 67.bölüm ile 20 Ekim 2021 tarihinde de izleyicisi ile buluşacak. Diziyi izlemek isteyenler ise “Kuruluş Osman izle” araştırması yapıyor. Dizinin 67.bölümünde; Tekfur Kosses köşeye sıkışıyor, Bala Hatun ile Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor. Bu başlık altından, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 67.bölüm izleme linki ve dizinin özeti.

Kuruluş Osman izle! 20 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarına Kuruluş Osman 67.bölüm ile gelecek. Yeni bölümde; Osman Bey, tekfurların planını bozuyor. Osman Bey, Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapacaktır. ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman 67.bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (67.BÖLÜM)

Tekfur Kosses köşeye sıkışıyor!

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

Osman Bey, tekfurların planını bozuyor

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na Lyon'dan şok teklif! Transferde Mesut Özil detayı...
YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 67.bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA