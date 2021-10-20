Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liderlik gitti ama tesellisi var!
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Liderlik gitti ama tesellisi var!

VOLKAN DEMİR
Liderlik gitti ama tesellisi var!

Trabzonspor karşısında oynanan 23 dakikalık futbol, geleceğe dair önemli ipuçları verdi. Pereira’nın yeni düzeni, hakem tartışmaları içinde kaynasa da etkili bir takım ortaya çıkardı

MESUT SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
VITOR Pereira, arasında problem olduğu iddia edilen Mesut Özil için sistem değiştirdi. 3-4-2-1'de yaptığı tek hamleyle 3-4-1-2'ye dönen Portekizli hoca, yıldız oyuncusunu iki forvetin arkasına konumlandırdı. Böylelikle hem Valencia ve Rossi gezgin hale geldi hem de Mesut özgürlüğüne kavuştu.

BUNDAN SONRA GUSTAVO-CRESPO İKİLİSİ!
PEREIRA'NIN istikrarı yakalayamadığı bölgelerden biri orta alandı. Ancak iki maç (Kasımpaşa, Trabzon) üst üste Miguel Crespo'yu 11'de kullandı. Portekizli oyuncu Trabzon'da takımın en başarılı isimlerinden biri oldu. Bundan sonrası için Gustavo-Crespo ikilisinin çok fazla değiştirilmeyeceği öğrenildi.

TAKIMIN KANATLARI HER GÜN GELİŞİYOR
F.BAHÇE'NIN en zayıf noktası olarak gösterilen kanat bekleri, her geçen gün performansını artırıyor. Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'a göz kırparken, Osayi-Samuel süratinin yanı sıra savunmasını da geliştirerek takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Yönetim ocak ayında planlanan transferleri rafa kaldırabilir.

F.BAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, tüm yönetim kurulu üyelerine bugün olağanüstü toplanmak için çağrıda bulundu. Toplantının tek gündem maddesi olacak. TFF, MHK ve Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın yönetimi sonrası alınacak pozisyon ve yapılacak aktivitiler görüşülecek. Zirveden sert ve radikal kararlar çıkması bekleniyor. Fenerbahçe yönetim kurulunun orta ve uzun vadede bu mücadeleyi taraftarla birlikte yürüterek bir çözüme kavuşturmayı hedeflediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Liderlik gitti ama tesellisi var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA