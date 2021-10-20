Liderlik gitti ama tesellisi var!

Trabzonspor karşısında oynanan 23 dakikalık futbol, geleceğe dair önemli ipuçları verdi. Pereira’nın yeni düzeni, hakem tartışmaları içinde kaynasa da etkili bir takım ortaya çıkardı
MESUT SONUNDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
VITOR Pereira, arasında problem olduğu iddia edilen MesutÖzil için sistem değiştirdi. 3-4-2-1'de yaptığı tek hamleyle 3-4-1-2'ye dönen Portekizli hoca, yıldız oyuncusunu ikiforvetin arkasına konumlandırdı. Böylelikle hem Valencia ve Rossi gezgin hale geldi hem de Mesut özgürlüğüne kavuştu.
BUNDAN SONRA GUSTAVO-CRESPO İKİLİSİ!
PEREIRA'NIN istikrarı yakalayamadığıbölgelerden biri ortaalandı. Ancak iki maç (Kasımpaşa,Trabzon) üst üste Miguel Crespo'yu11'de kullandı. Portekizli oyuncuTrabzon'da takımın en başarılıisimlerinden biri oldu. Bundansonrası için Gustavo-Crespo ikilisininçok fazla değiştirilmeyeceğiöğrenildi.
TAKIMIN KANATLARI HER GÜN GELİŞİYOR
F.BAHÇE'NIN en zayıf noktası olarak gösterilen kanat bekleri, her geçen gün performansını artırıyor. Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'agöz kırparken, Osayi-Samuelsüratinin yanı sıra savunmasınıda geliştirerek takımınakatkı sağlamaya devam ediyor. Yönetim ocak ayında planlanan transferleri rafa kaldırabilir.
F.BAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, tüm yönetim kurulu üyelerine bugün olağanüstü toplanmak için çağrıda bulundu. Toplantının tek gündem maddesi olacak. TFF, MHK ve Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın yönetimi sonrası alınacak pozisyon ve yapılacak aktivitiler görüşülecek. Zirveden sert ve radikal kararlar çıkması bekleniyor. Fenerbahçe yönetim kurulunun orta ve uzun vadede bu mücadeleyi taraftarla birlikte yürüterek bir çözüme kavuşturmayı hedeflediği öğrenildi.