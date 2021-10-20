Lille – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Lille – Sevilla maçı yayın kanalı ve saati!

Lille Sevilla maçı için geri sayım başladı. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Lille – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanıyor. Peki, Lille – Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
LİLLE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?
Lille - Sevilla maçı 20 Ekim Çarşamba saat 22.00'da oynanacak. Lille - Sevilla maçı EXXEN'den yayınlanacak.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Clermont, sahasında Lille'i 1-0 mağlup etti.
Ligde 7 haftadır kazanamayan Clermont, üst üste üç galibiyet alan Lille'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Vital N'Simba'nın attığı golle üç puana uzandı.
Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 60. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.
Clermont, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Lille ise 14 puanda kaldı.
20 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)