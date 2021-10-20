Lille – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Lille – Sevilla maçı yayın kanalı ve saati!

Lille Sevilla maçı için geri sayım başladı. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Lille – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanıyor. Peki, Lille – Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...