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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:50 Son Güncelleme: 20.10.2021 08:50

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı temsilcilerimiz gruptaki ilk 2 maçında 1 beraberlik ve 1 galibiyetle ilk sırada yer alırken Rus rakibin galibiyeti bulunmuyor. Öte taraftan mücadeleyi televizyonlarından takip edecek olan futbolseverler “Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorusu yanıtları ve maça ilişkin tüm bilgiler.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. maçları kapsamında Rus ekip Lokomotiv Moskova ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. E grubunun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, rakibini evinde mağlup ederek liderliğini pekiştirmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek ve Avrupa Ligi heyecanına ortak olmak isteyenler Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

  • UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçında ilk düdük 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 22:00'da çalacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.



GALATASARAY, LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale taktik oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kafile, yarın saat 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket edecek.



AVUSTURYALI HAKEM HARALD LECHNER YÖNETECEK

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.

Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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