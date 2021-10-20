Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. maçları kapsamında Rus ekip Lokomotiv Moskova ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. E grubunun zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, rakibini evinde mağlup ederek liderliğini pekiştirmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek ve Avrupa Ligi heyecanına ortak olmak isteyenler Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale taktik oyun oynandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı kafile, yarın saat 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket edecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.
Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.