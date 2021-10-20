Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:37

Manchester UnitedAtalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken Manchester UnitedAtalanta maçı için geri sayım başladı. Futbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bugünkü maç programı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Peki Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylı bilgi…

Manchester UnitedAtalanta maçı için saatler kaldı. Zorlu müsabakayı canlı yayından naklen izlemek isteyenler Manchester United – Atalanta maçının ne zaman ve saat kaçta olduğunu sorguluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United - Atalanta maçı 20 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER UNİTED – ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Atalanta maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA