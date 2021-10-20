Manchester United – Atalanta maçı için saatler kaldı. Zorlu müsabakayı canlı yayından naklen izlemek isteyenler Manchester United – Atalanta maçının ne zaman ve saat kaçta olduğunu sorguluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki Manchester United – Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United – Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Manchester United - Atalanta maçı 20 Ekim Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacaktır.
Manchester United - Atalanta maçı Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.