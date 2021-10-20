Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 19 Ekim 2021 Salı MasterChef eleme adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:56 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:56

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 19 Ekim 2021 Salı MasterChef eleme adayları belli oldu

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 19 Ekim 2021 Salı MasterChef eleme adayları belli oldu

19 Ekim Salı akşamı TV 8 ekranlarına gelen MasterChef son bölümde yarışmacılar birbirinden farklı lezzetler yaparak jüri üyelerine tabaklarını sundular. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kıyasıya mücadele yaşanırken “MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna da yanıt aranıyor. Sütlü tatlılar konulu dokunulmazlık yarışı sonrası MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adaylarını çıkaracak. Sütlü tatlıların yapıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası ise "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arayan izleyiciler aynı zamanda eleme adaylarının kim olduğunu da öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı ise Mert olmuştu. Peki; MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 7 farklı tatlı ile düello gerçekleştirdi. Oyunda verilen tatlılar ise; kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, crema caramel, fırın sütlaç, trileçe oldu. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan iki eleme adayı çıkarılacak. Mavi takım yarışmacıları eleme turunda Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız'ı başarılı şekilde yapmaya gayret etti. Dokunulmazlığı alan isim de Araz oldu.

19 EKİM MASTERCHE ELEME ADAYLARI

Yarışmanın ilk eleme adayı Rabia oldu. Oylama sonunda ikinci aday ise Dilara seçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dörtlü Zirve'nin ardından ortak bildiri! Başkan Erdoğan'ın o sözü ilk kez uluslararası bir bildiride yer aldı
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
EDHO bu hafta var mı? EDHO yeni sezon ne zaman ve 200.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika: 19 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonunu test etti
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 19 Ekim 2021 Salı MasterChef eleme adayları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA