MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, MasterChef'in 20 Ekim Çarşamba akşamında da mücadele etti. İkinci dokunulmazlık oyunu için emek veren takım yarışmacıları bu sefer Akdeniz mutfağı lezzetlerini jüri üyelerine sundular. Programın izleyicileri ise "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları hakkında son bilgiler.