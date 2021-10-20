Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 20.10.2021 23:51 Son Güncelleme: 20.10.2021 23:52

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef, 20 Ekim Çarşamba akşamı izleyenlerinin karşısına çıktı. 19 Ekim Salı günkü programda; yarışmacılar sütlü tatlılar yapmış ve dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etmişlerdi. Öte yandan; oyunun kazananı kırmızı takım olmuş ve dokunulmazlığı alan isim de Araz olmuştu. 20 Ekim Çarşamba günü için de ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın izleyenleri ise “MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kimler oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte son gelişmeler.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, MasterChef'in 20 Ekim Çarşamba akşamında da mücadele etti. İkinci dokunulmazlık oyunu için emek veren takım yarışmacıları bu sefer Akdeniz mutfağı lezzetlerini jüri üyelerine sundular. Programın izleyicileri ise "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları hakkında son bilgiler.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Salı akşamı mavi takım kaybederken kırmızı takım potadan kurtulmuştu. 20 Ekim Çarşamba akşamı takımlar ikinci oyununa çıktı. Yarışmacılar Akdeniz mutfağında mücadele etti. Menüde; dul avrat çorbası, biberli ekmek, karides güveci, yörük kebabı ve cevizli ezme yer aldı. Kazanan açık ara kırmızı takım olurken mavi takım yeni eleme adayları çıkaracak. Mavi takım arasında yapılan turda ise dokunulmazlığı Safanur aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Yarışmanın ilk eleme adayı Rabia oldu. Oylama sonunda ikinci aday ise Dilara seçildi. 20 Ekim eleme adayı ilk olarak Safanur oldu.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları
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