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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:09

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Ekim PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Ekim PPK toplantısı ne zaman?

Piyasaların seyrini doğrudan etkileyecek olan Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. FED toplantısı öncesi politika faizinde meydana gelecek değişim PPK toplantısı ile netlik kazanacak. Vatandaşların “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?” sorusuyla yakından takip ettiği bu toplantının tarihi belli oldu. Merkez Bankası Ekim PPK toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı beklentisi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizinin yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmesine karar verilmişti. Beklentiler doğrultusunda gerçekleşen bu kararın ardından ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak diye araştırmaya koyuldu. İşte milyonların merakla beklediği o toplantıya ilişkin detaylar ve "Merkez Bankası Ekim PPK toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı!

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKİM AYI TOPLANTISININ SONUNDA FAİZLER DÜŞER Mİ?

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI PPK TOPLANTISI KARARLARI

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Ekim PPK toplantısı ne zaman?
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