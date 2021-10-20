Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez'in açıklayacağı faiz kararı ile yurt içi piyasalar yeniden konumlanacak olup Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı açıklanmış olacak. Son aylarda döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla PPK toplantısından çıkacak faizlerin indirilip indirilmeyeceği merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı açıklandı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni haftada yurt içi piyasaların şekilleneceği Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 civarında duyurulacak…
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 21 Ekim 2021 tarihinde toplanacak. Alınan kararların kamuyona duyurulması 14.00'da olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.