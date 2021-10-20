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Giriş Tarihi: 21.10.2021 06:32

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı bekleniyor!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı bekleniyor!

PPK Toplantısı ile Ekim ayı faiz kararı açıklanacak olup, Merkez’in faiz kararı son dakika haberi olarak duyurulacak. Yurt içi piyasaların şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı yakından takip edilirken, tahminler faizlerin indirileceği yönünde. TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantısı, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecekken gözler Ekim ayı faiz kararı sonuçlarına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı açıklandı mı? İşte son bilgiler…

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son gelişmeler şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez'in açıklayacağı faiz kararı ile yurt içi piyasalar yeniden konumlanacak olup Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı açıklanmış olacak. Son aylarda döviz kurunda yaşanan hareketlilik dolasıyla PPK toplantısından çıkacak faizlerin indirilip indirilmeyeceği merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni haftada yurt içi piyasaların şekilleneceği Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 civarında duyurulacak…

EN SON FAİZ KARARI NASILDI?

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) 21 Ekim 2021 tarihinde toplanacak. Alınan kararların kamuyona duyurulması 14.00'da olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2021 Ekim PPK Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı bekleniyor!
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