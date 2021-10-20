Son yapılan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 19 seviyesinden 18'e çekilmişti. Eylül ayı faiz kararının ardından yeni toplantının yapılacağı tarih Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırma konusu oldu. Piyasaları yakından takip eden milyonlarca vatandaş Ekim ayı faiz kararı için Merkez Bankası ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri ile Ekim ayı faiz kararı beklentisi haberimizde.
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?
AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKİM AYINDA FAİZLER DÜŞER Mİ?
Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI PPK TOPLANTISI KARARLARI
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.