Son yapılan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 19 seviyesinden 18'e çekilmişti. Eylül ayı faiz kararının ardından yeni toplantının yapılacağı tarih Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuyla araştırma konusu oldu. Piyasaları yakından takip eden milyonlarca vatandaş Ekim ayı faiz kararı için Merkez Bankası ne zaman toplanacak sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri ile Ekim ayı faiz kararı beklentisi haberimizde.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.