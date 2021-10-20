Neden bek‘Lyon’

Aslan, oyuncusuna zam yapıp yüksek serbest kalma bedeli koymayı planlarken Lyon, ‘İmza atma bizi bekle’ dedi. Fransızlar’ın amacı 2024’e kadar sözleşmesi olan oyuncuyu 8 milyon Euro’ya alabilmek
Muslera'dan sonra bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen ismi olan Kerem Aktürkoğlu artık A Milli Takım'ın da bankosu. Alman kulüpleri tarafından uzun süredir takip edilen Kerem, Fransızlar'ın da radarına takıldı ve genç oyuncuyla Lyon ciddi biçimde ilgileniyor. Ocakayında Galatasaray'a teklifyapmasına kesin gözüyle bakılanLyon'un Kerem'den biristeği olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Fransız kulübü, Kerem'in sözleşmesine koyulacak olası 15 milyon Euro ve üzeri serbest kalma maddesinden çekiniyor. Galatasaray Yönetimi ise görüşmelere başladığı ve ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı planladığı Kerem'in sözleşmesine Cicaldau'da olduğu gibi serbest kalma maddesi koymak istiyor. Devre arasından Lyon'un resmi teklif yapacağı Kerem Aktürkoğlu henüz son kararını vermedi. Fransızlar, bu sezon Galatasaray'da3 gol-3 asistle oynayan ve milli formaylaNorveç'i boş geçmeyen Kerem'de ısrarcı.
MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ İLE ÇALIŞIYOR
Galatasaray arasında görüşmeler sürerken, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Erkan Söğüt temaslarını yürütüyor. Söğüt aynı zamanda Fenerbahçeli Mesut Özil'in de menajerliğini yapıyor.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Kerem'i ateşe atmayın! G.Saray yönetimi, yükselen performansından dolayı ödül olarak Kerem'in maaşını yükseltme kararı aldı. Ancak yönetimin, '15 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini maalesef Kerem'in menajeri kabul etmiyormuş. Oysa G.Saray kulübü, bonservis bedelini yüksek tutarak Kerem'in değerini de artırıyor. Olası bir transfer gerçekleştiğinde 15'in altındakibir teklif konusunda da G.Saray yönetimi uzlaşmacıbir tavır sergiler. Maalesef Kerem'in menajeri Erkan Söğüt kendi kuralları ile G.Saray'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Kerem'in büyümesinde G.Saray'ın payının olduğunu bu menajer unutmamalı. Ayrıca Kerem, belki düşük maaş alıyor ama galibiyet ve maç başı primleri ile iyi para kazanıyor. Kerem'inmenajeri kendi menfaati uğrunaoyuncusunu ateşe atmamalı.