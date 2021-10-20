Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United, yaklaşık 300 milyon sterlin'e Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmıştı. Ligde kötü gidişatın sebebi olarak gösterilen Steve Bruce için karar verildi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Newcastle United, tekn direktör Steve Bruce'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
PRENS SELMAN TAKIMI SATIN ALDI
Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, satın alımın ardından Mohammed bin Salman'ın takımı haline geldi.
Kulübün hisselerinin yüzde 80'inin alan bu konsorsiyom, 300 milyon sterlin'i ortaya döktü. Gerçekleşen satışla birlikte Premier Lig ekibinin dev bir bütçesi oluşacağı belirtildi.
TRANSFER BÜTÇESİ BEKLENENİN ALTINDA KALDI
300 milyona satılan ve rekor transfer bütçesiyle birlikte yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen Newcastle United'ın, transfer bütçesinin beklenen düzeyde olmayacağı anlaşıldı.
The Telegraph'da yer alan habere göre, ocak ayında Newcastle United'a140 milyon sterlin'lik harcama yapması izni Finansal Fair Play tarafından verildi.
TARAFTARLARA TERS KÖŞE
Aynı haberde, Newcastle'ın ocak ayında 50 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi kullanacağı belirtildi. Bu haberle birlikte dünya yıldızlarını kadrosuna katması beklenen Premier Lig ekibi, birçok taraftarını ters köşeye yatırdı.