Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...

The Telegraph'da yer alan habere göre, ocak ayında Newcastle United'a140 milyon sterlin'lik harcama yapması izni Finansal Fair Play tarafından verildi.

TARAFTARLARA TERS KÖŞE

Aynı haberde, Newcastle'ın ocak ayında 50 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi kullanacağı belirtildi. Bu haberle birlikte dünya yıldızlarını kadrosuna katması beklenen Premier Lig ekibi, birçok taraftarını ters köşeye yatırdı.