Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:48 Son Güncelleme: 20.10.2021 13:31

Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...

Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...

Newcastle United, teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Daha önce Suudi Prens Muhammed Bin Selman'ın finansörü olan şirketlere satılan Newcastle United'da kötü gidişata dur demek için Steve Bruce'ın gönderilmesi bekleniyordu. Takımın yeni teknik direktörü kim olacağı merak ediliyor.

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United, yaklaşık 300 milyon sterlin'e Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmıştı. Ligde kötü gidişatın sebebi olarak gösterilen Steve Bruce için karar verildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Newcastle United, tekn direktör Steve Bruce'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

PRENS SELMAN TAKIMI SATIN ALDI

Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United, satın alımın ardından Mohammed bin Salman'ın takımı haline geldi.

Kulübün hisselerinin yüzde 80'inin alan bu konsorsiyom, 300 milyon sterlin'i ortaya döktü. Gerçekleşen satışla birlikte Premier Lig ekibinin dev bir bütçesi oluşacağı belirtildi.

TRANSFER BÜTÇESİ BEKLENENİN ALTINDA KALDI

300 milyona satılan ve rekor transfer bütçesiyle birlikte yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen Newcastle United'ın, transfer bütçesinin beklenen düzeyde olmayacağı anlaşıldı.

The Telegraph'da yer alan habere göre, ocak ayında Newcastle United'a140 milyon sterlin'lik harcama yapması izni Finansal Fair Play tarafından verildi.

TARAFTARLARA TERS KÖŞE

Aynı haberde, Newcastle'ın ocak ayında 50 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi kullanacağı belirtildi. Bu haberle birlikte dünya yıldızlarını kadrosuna katması beklenen Premier Lig ekibi, birçok taraftarını ters köşeye yatırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın...
Okan Kurt'un rehin alındığı iddiası yalan mı? 'Müzikten rahatsız olduk' dedim, Okan Kurt bana saldırdı!
Emeklilik ve yaşta önemli detay: Prim toptan hesabınıza yatabilir
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Biri arabada biri evde öldürülen karı koca cinayetinde flaş! Önce öldürülen...
O mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e karşı duygusal sözler…
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları/kredi başvurusu ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Kelebekler Vadisi cinayetinde flaş gelişme: SABAH’ın ulaştığı sigortacı kız yurt dışına kaçmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Newcastle United beklenen ayrılığı açıkladı! Steve Bruce...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA